«أمانة جدة» تنبّه من أعمال تفجير صخري في حي المنار

وجهت أمانة محافظة جدة، تنبيّهًا إلى المواطنين، بوجود أعمال تفجير صخري في حي المنار صباح اليوم الإثنين.

وذكرت أمانة جدة- عبر تويتر- أنه «ضمن أعمال مشروع تصريف مياه الأمطار في حي المنار، سيكون هناك بعض أعمال التفجير الصخري في منطقة المشروع».

وأشارت أمانة محافظة جدة إلى أن أعمال التفجير الصخري بالمشروع ستبدأ في الساعة التاسعة من صباح اليوم.

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