شرطة جازان تضبط 100 امرأة حضرن إحدى الفعاليات في بيش

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت شرطة منطقة جازان، من ضبط 100 امرأة في إحدى الفعاليات بمحافظة بيش، وذلك لمخالفتهن إجراءات كورونا الاحترازية.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (100) امرأة في إحدى الفعاليات بمحافظة بيش، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وأشار الرائد حكمي، أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق المسؤول وكل من حضر التجمع.

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