الأرصاد تنبه من سحب رعدية على منطقتي المدينة المنورة والباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة تضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية وبدر.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

كما نبّه المركز من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.

ويشمل التنبّيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة, والعقيق, القرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

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