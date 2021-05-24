أمريكا: نقف مع السعودية ضد هجمات حلفاء إيران باليمن

أكّدت القيادة الأمريكية الوسطى، اليوم الإثنين، أنها تعمل مع المملكة العربية السعودية للتصدي لهجمات حلفاء إيران في اليمن.

وأوضحت القيادة الأمريكية الوسطى أنها ستخفض قواتها في المنطقة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن قواتها جاهزة لمواجهة أي تطور، بحسب «العربية» .

وقال الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة الأمريكية الوسطى في تصريحات صحفية: «نعمل على مساعدة السعودية للتصدي لهجمات حلفاء إيران باليمن».

وأشار إلى أن حلفاء إيران باليمن يهاجمون السعودية بصواريخ باليستية ومسيرات، مضيفة «سنخفض قواتنا في المنطقة وقوتنا الضاربة جاهزة لمواجهة أي تطور».

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