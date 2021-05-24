«الحصيني» يتوقَّع تراجع الحرارة قليلًا بدءًا من الأربعاء

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تخفّ حدة الحر قليلًا، بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، لتعود الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.

وأضاف الحصيني- عبر تويتر- أنه متوقع اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء، ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة، بعضها رعدي ممطر، ووجود رياح وغبار، على أجزاء من وسط وشرق وغرب وجنوب المملكة، وكذلك على دولة الكويت وبين الامارات وسلطنة عُمان.

كان المركز الوطني للأرصاد، توقع حالة الطقس اليوم الإثنين، مشيرا إلى هطول امطار رعدية على مناطق: نجران وعسير والباحة ومكة المكرمة، فيما تكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة برياح نشطة على مناطق: القصيم والرياض والشرقية.

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