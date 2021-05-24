القيادة تهنئ ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، إلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيًا لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، المزيد من التقدم والازدهار.

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