التحالف: إحباط عملية هجوم بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، عن إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر.

وأشار التحالف إلى استمرار تهديد الميليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وأوضح التحالف العربي، أن الميليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة.

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