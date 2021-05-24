السعودية | وفاة العميد طيار أحمد آل حصوصه القحطاني بعد سقوطه من ظهر جواد

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فقدت المملكة قبل يوم أمس أحد رجالاتها المخلصين العميد طيار أحمد بن سعد آل حصوصه القحطاني والذي يعتبر من خيرة طياري القوات الجوية على طائرة الإنذار المبكر “ايواكس”.

وتوفي العميد أحمد آل حصوصه القحطاني بعد سقوطه من ظهر جواد في حي العزيزية بمدينة الخبر بالمنطقة الشرقية.

الخليج 365 وهي تنقل خبر وفاة العميد أحمد آل حصوصه القحطاني تتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلة الفقيد وقبيلة قحطان عامة، إنا لله وإنا اليه راجعون.