اخبار السعوديه

السعودية | الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 16 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق

0 نشر
مريم الجابري 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 16 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 15 ثانية - 1:21 مساءً, 24 مايو 2021 م

المناطق - الرياض

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 16 مسجداً بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 16 حالة إصابة بفيروس بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 107 أيام 1326 مسجداً وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين .
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها 7 مساجد بمنطقة مكة المكرمة و 6 مساجد في منطقة القصيم، ومسجد واحد في كلٍ من مناطق الرياض والمدينة المنورة والباحة.
وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا