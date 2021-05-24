شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشورى" يؤكد على أهمية تعزيز التعاون مع "الخارجية " والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثًا لدى عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد خلال الاستقبال أهمية تعزيز التواصل والعمل المشترك بين مجلس الشورى ووزارة الخارجية وسفارات المملكة في الخارج بما يخدم التعاون والتنسيق لتعزيز الدور الذي يقوم به المجلس على صعيد الدبلوماسية البرلمانية من خلال الزيارات المتبادلة مع مختلف المجالس والبرلمانات في دول العالم ولجان الصداقة البرلمانية، ومشاركته الفاعلة في الاجتماعات والمحافل الدولية في الاتحادات والمنتديات البرلمانية المختلفة