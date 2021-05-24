شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار دليل إجراءات الحجر المؤسسي للقادمين إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، الدليل الإرشادي للمسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة غير المحصّنين والقادمين من الدول التي لم يُعلق القدوم منها، ويتضمن آليات وإجراءات الحجر المؤسسي باللغتين العربية والإنجليزية.

وأبرز الدليل حزمة من الأحكام العامة التفصيلية لتطبيقات الحجر الصحي المؤسسي والفئات المستثناة والإجراءات المتعلقة بوثيقة التأمين علاوة على أدوار ومسؤوليات الناقل الجوي.

وأكد الدليل استمرار العمل في جميع الرحلات والمطارات بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا بالمملكة وأهمية الالتزام بها، وسياسة استخدام تطبيق توكلنا، والتنبيهات الواجب الإعلان عنها للمسافرين والاشتراطات الصحية المتعلقة بالشهادات المصدقة واللقاحات المعتمدة.

كما تطرق الدليل إلى إجراءات الوصول للمطار والتأكيد على ضرورة التزام جميع القادمين بتطبيق الاحترازات والبروتكولات الصحية المطبقة في المطارات ومرافقها، وتوجيه المسافرين للمسارات المحددة في الجوازات.

ودعت الهيئة عموم المسافرين الذين تنطبق عليهم شروط الحجر المؤسسي إلى تحميل الدليل والاحتفاظ به للرجوع إليه عند الحاجة.

وأتاحت الهيئة الاطلاع على الدليل من خلال الرابط المباشر التالي: https://gaca.gov.sa/scs/Satellite?c=GACA_Media_C&cid=1440410628767&pagename=GACA%2FGACA_Media_C%2FGACA_LinkDocument_PT .

يذكر أن الهيئة تطبق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مطارات المملكة؛ بهدف تقديم بيئة صحية متكاملة لمرتادي صالات السفر بالمطارات السعودية، كما تتضمن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة عقد ورشة عمل بهدف التعريف باشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية، بالتعاون مع شركائها من وزارة الداخلية ووزارة الصحة وهيئة الصحة العامة (وقاية) والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والبنك المركزي السعودي (التأمين) ووزارة السياحة (دور الإيواء).