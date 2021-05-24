شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة افتتاح 16 مسجداً بعد تعقيمها في 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 16 مسجداً بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 107 أيام 1326 مسجداً وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين .

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها 7 مساجد بمنطقة مكة المكرمة و 6 مساجد في منطقة القصيم، ومسجد واحد في كلٍ من مناطق الرياض والمدينة المنورة والباحة.