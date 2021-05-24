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حالة الطقس المتوقعة في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 24 مايو 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول امطار رعدية على مناطق ( نجران، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة) فيما تكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة برياح نشطة على مناطق( القصيم، الرياض ،الشرقية).

 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وتكون شمالية الى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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