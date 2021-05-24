شكرا لقرائتكم خبر عن " الشورى " يوافق على تعديلات نظام " الانضباط الوظيفي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس الشورى، على عدد على التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد ( الأولى، الخامسة عشرة، السابعة عشرة، العشرين) من مشروع نظام الانضباط الوظيفي ويتمسك بقراره بشأن المواد ( العاشرة، الحادية عشرة، والثانية عشرة) .

وكان المجلس قد ناقش عدداً من التعديلات على مشروع نظام الانضباط الوظيفي، المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه ، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.