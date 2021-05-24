حفر الباطن مستباحة في رمي المخلفات.. أضرار بيئة وتشوه بصري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

عبر عدد من أهالي حفر الباطن عن استيائهم من إحاطة مكبّات المخلفات للمحافظة والتي ينتج عنها بين الحين والآخر حرائق تصل أدخنتها إلى وسط المحافظة، مطالبين أمانة حفر الباطن بإزالتها نظراً لما تنتجه من أضرار بيئة بالإضافة إلى التشوه البصري.

مرادم ومكبات النفايات

وقال الباحث التاريخي والمؤلف الأستاذ عوض بن صالح السرور إن حفر الباطن تأنُّ بما يحيط بأطرافها الأربعة من مرادم ومكبات مخلفات دون أن تكون للأمانة خطة استراتيجية للتخلص منها تدريجياً، مع مراقبة الوضع القائم لمنع الاستمرار في هذا النهج.

الباحث التاريخي والمؤلف عوض السرور

وأضاف السرور: المكبات والمرادم أمعنت في التشوه البصري وبما تنفثه حرائقها من سموم تغطي سماء حفر الباطن، ومن وقت لآخر يستغل الضعاف النفوس حرق الإطارات للاستفادة مما تحويه من حديد وكأنه لا توجد رقابة لها من الأمانة.

بيئة حفر الباطن مستباحة

وبين السرور: باختصار أعتبر أن بيئة حفر الباطن كمدينة مستباحة في رمي المخلفات على مدار الساعة؛ لذا لا بد من دق جرس الخطر البيئي وعمل خطة وجهد مكثف بالإمكانات المتاحة بتفعيل دور المراقبين واستغلال معدات الأمانة بمعالجتها، وهذا ما نأمله وننتظر حدوثه کي لا تتحول حفر الباطن من عاصمة الربيع إلى بؤرة المرادم والمكبات.

مواد في غاية الخطورة

ومن جهته، قال الناشط البيئي الأستاذ سند الحشار إن وجود مكب للنفايات بالقرب من مدينة حفر الباطن يعتبر هاجساً بيئياً مؤرقاً للأهالي فالانبعاثات الغازية الناجمة عن الحرائق والتي تحدث من حين لآخر تسبب الكثير من التلوث الهوائي للمدينة بشكل عام وللأحياء المجاورة بشكل خاص حيث تحتوي أكوام النفايات على الكثير من بقايا البلاستيك والإطارات التالفة وهي مواد في غاية الخطورة على الصحة العامة.

خطورة الكلوروفلوروكربون

وأشار الحشار إلى أن هذه الأكوام في حوادث الحريق ينبعث منها كميات ضخمة من الغازات السامة وأبرزها مادة الكلوروفلوروكربون ويؤدي استنشاق هذه الغازات إلى تهيج الصدر وزيادة معدلات التحسس بشكل عام وتزداد خطورته على مرضى الربو بشكل خاص كما تؤدي هذه الحرائق إلى انتشار هذه الغازات بشكل واسع وزيادة معدلات التلوث الهوائي والبصري.

واختتم سند الحشار حديثه بأنه من الضروري البدء بإزالة مكب النفايات وأن يتم إدارة النفايات بطرق حديثة تعتمد في مجملها على تقنيات إعادة التدوير.

أمانة حفر الباطن ترفض التوضيح

وفي ذات السياق، حاولت “متابعات الخليج 365“ التواصل للتوضيح من مدير عام العلاقات العامة والإعلام بأمانة حفر الباطن سعود الصقري حول دور الأمانة تجاه المكبات المخالفة إلا أنه لم يتم الرد على استفسار الصحيفة.



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