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شكرا لقرائتكم ضبط 100 امرأة بتجمع مخالف للإجراءات الاحترازية في بيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24
وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق المسؤول وكل من حضر التجمع.
ضبط 100 امرأة بتجمع مخالف للإجراءات الاحترازية في بيش
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت شرطة جازان عن ضبط (100) امرأة في إحدى الفعاليات بمحافظة بيش في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية.
تجمع مخالف في بيش
وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (100) امرأة في إحدى الفعاليات بمحافظة بيش، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد – 19).
اتخاذ الإجراءات النظامية
وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق المسؤول وكل من حضر التجمع.
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