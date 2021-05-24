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ضبط 100 امرأة بتجمع مخالف للإجراءات الاحترازية في بيش

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24

ضبط 100 امرأة بتجمع مخالف للإجراءات الاحترازية في بيش

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة جازان عن ضبط (100) امرأة في إحدى الفعاليات بمحافظة بيش في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية.

تجمع مخالف في بيش

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (100) امرأة في إحدى الفعاليات بمحافظة بيش، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس (كوفيد – 19).

اتخاذ الإجراءات النظامية

وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق المسؤول وكل من حضر التجمع.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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