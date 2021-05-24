الحصيني يتوقع انخفاض الحرارة نهاية الأسبوع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تخف حدة الحر قليلاً الأربعاء المقبل.

تراجع حدة الحرارة

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، إنه من المتوقع أن تخف حدة الحر قليلاً من يوم الأربعاء 14شوال 1442هـ لتعود الحرارة حول معدلتها الطبيعية الاثنين.

سحب على المرتفعات

وأضاف الحصيني أنه غداً الثلاثاء 13 شوال متوقع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة بعضها رعدي ممطر ورياح وغبار على أجزاء من وسط وشرق وغرب وجنوب المملكة والكويت وبين الإمارات وعمان إشارة بسبابة اليد للأسفل.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على مناطق ( نجران، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة) فيما تكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم، الرياض ،الشرقية).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وتكون شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.



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