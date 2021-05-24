فوائد غير متوقعة لـ قشر الموز !

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24

متابعات الخليج 365- متابعة

قالت الدكتورة سوزي بوريل، خبيرة التغذية الأسترالية، إن تناول قشر الموز يجلب المزيد من الفوائد الصحية للجسم، حيث يحتوي على ألياف غذائية تفيد في إنقاص الوزن.

غني بالألياف والفيتامينات

وبحسب موقع Health المتخصص في الأمور الصحية، تابعت خبيرة التغذية أنه بفضل القشور يمكن زيادة كمية الألياف الغذائية التي نتناولها، بالإضافة إلى ذلك يحتوي قشر الموز على فيتامين В6 وفيتامين С.

الفرق بين الموز الأصفر والأخضر ؟

وتنصح الخبيرة، بتحضير قشور الموز ومن ثم إضافتها إلى عصير، مشيرة إلى أن الموز الأصفر غني بمضادات الأكسدة، التي تمنع تطور الأورام الخبيثة. وأما الموز الأخضر، فغني بالحمض الأميني تريبتوفان، الذي يرتبط بنوعية النوم الجيدة، والنشاء التي تؤثر إيجابيًا في عمل الأمعاء.

ولكن من جانب آخر أعربت خبيرتا التغذية سينتيا ساس وجيكي نيوجينت عن شكوكهما بهذه الطريقة لفقدان الوزن، حيث تشير نيوجنت، إلى أن هناك مواد غذائية لذيذة تحتوي على الألياف الغذائية، مشيرة في الوقت نفسه إلى محدودية البحوث بهذا الشأن.



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