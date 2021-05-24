الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24

إجراء 1756 عملية قلبية في مركز الأمير سلطان في القصيم

متابعات الخليج 365 - واس

أجرى مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في القصيم 1756 عملية قسطرة قلبية، و143 عملية جراحة قلب وذلك منذ بداية شهر يناير حتى منتصف مايو من العام الجاري 2021م .

خدمة 15098 مستفيد عبر العيادات الخارجية

وقدّم المركز خدماته لـ 15098 مستفيداً عبر العيادات الخارجية ، وبلغت حالات التنويم 954 حالة ، ونفذ 15875 إجراءً طبياً تداخلياً .

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