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شكرا لقرائتكم إجراء 1756 عملية قلبية في مركز الأمير سلطان في القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24
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إجراء 1756 عملية قلبية في مركز الأمير سلطان في القصيم
متابعات الخليج 365 - واس
أجرى مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في القصيم 1756 عملية قسطرة قلبية، و143 عملية جراحة قلب وذلك منذ بداية شهر يناير حتى منتصف مايو من العام الجاري 2021م .
خدمة 15098 مستفيد عبر العيادات الخارجية
وقدّم المركز خدماته لـ 15098 مستفيداً عبر العيادات الخارجية ، وبلغت حالات التنويم 954 حالة ، ونفذ 15875 إجراءً طبياً تداخلياً .
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