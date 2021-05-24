الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24

تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقرت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين 24 مايو 2021، مع ترقب تعاملات بداية الأسبوع في الأسواق العالمية.

وبقي سعر جرام الذهب عيار 24 عند 226.66 ريال (60.44 دولار).

الذهب عيار 21

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 198.33 ريال (52.89 دولار).

وبقي سعر جرام الذهب عيار 18 عند 170 ريالاً (45.33 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 عند 132.22 ريال (35.26 دولار).

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