شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تحتل المركز الثاني عالميا في مؤشر الوظائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حققت المملكة العديد من الإنجازات في مؤشرات الوظائف، حيث احتلت في المركز الثانية ضمن 24 سوقا عالميا منذ نهاية 2020 إلى نهاية أبريل من العام الجاري.

وكشف تقرير Ipsos Consolidated Economic Indicators لشهر مايو عن ارتفاع المملكة بمقدار 3.8 نقطة مسجلة 57.7 نقطة في مايو مقابل 53.9 في يناير المنصرم محققة ثاني أعلى زيادة خلف الصين التي ارتفعت بمقدار 6.4 نقطة في ذات المؤشر خلال فترة المقارنة.

وقد واصلت الصين التمتع بأعلى مؤشر وطني برصيد 72.6 نقطة، تليها المملكة 65.7 والولايات المتحدة 59.5، والسويد 57.3، وفي الطرف المقابل تقف تركيا في أسفل المؤشر الوطني برصيد 30 نقطة، وتسبقها الأرجنتين 34.3، ويعكس مؤشر ثقة المستهلك، والذي يطلق عليه أيضا المؤشر الوطني، اتجاهات المستهلكين حول الوضع الحالي والمستقبلي لاقتصادهم المحلي، وحالاتهم المالية الشخصية، ومدخراتهم.

وسجل المتوسط العالمي لمؤشر الوظائف 52.1 خلال أبريل وللشهر الثالث على التوالي، وشهدت عدة دول مكاسب كبيرة 1.5 نقطة على الأقل عبر جميع المؤشرات الثلاثة: بريطانيا وبولندا والمملكة وإسبانيا والولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه، سجلت الهند وتركيا انخفاضًا كبيرًا في جميع المؤشرات الثلاثة.

كما ارتفع مؤشر الوظائف العالمي بمقدار 1.2 نقطة في مايو عن أبريل 2021، وقراءته حاليًا عند 52.1. أي أقل بمقدار 4.3 نقطة من قراءته لشهر يناير 2021، وحققت الولايات المتحدة والمجر أكبر المكاسب في هذا المقياس على مدار الشهر الماضي، بينما تركيا والهند هما السوقان الوحيدان اللذان سجلا خسائر كبيرة على أساس شهري.