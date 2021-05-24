شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: ستخف حدة الحر الأربعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تخف حدة الحر قليلاً الأربعاء القادم.

وقال الحصيني : متوقع أن تخف حدة الحر قليلاً من يوم الاربعاء 14شوال 1442هـ لتعود الحرارة حول معدلتها الطبيعية الأثنين.

وأضاف الحصيني أنه غدا الثلاثاء 13 شوال متوقع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة بعضها رعدي ممطر ورياح وغبار على أجزاء من وسط وشرق وغرب وجنوب المملكة والكويت وبين الامارات وعمانإشارة بسبابة اليد للأسفل