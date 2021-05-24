شكرا لمتابعة خبر عن ‏مصادرة وإتلاف 190 كيلو جرام لحوم مجهولة المصدر ومواد غذائية في العاصمة المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - (صدى):

تمكنت الجهات المختصة، اليوم الاثنين من مصادرة وإتلاف 190 كيلوجرام لحوم مجهولة المصدر ومواد غذائية، وخضروات غير صالحة للإستهلاك الآدمي، في العاصمة المقدسة.

وعلى جانب آخر، كانت أمانة العاصمة المقدسة، قد صادرت أمس أكثر من 200 كيلو جرام من الخضروات والفواكه المتنوعة وسلَّمتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي؛ وذلك بعد حملة نظمتها بلدية العمرة الفرعية لمكافحة ظاهرة الباعة المتجولين والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

وألزمت الأمانة ممثلة ببلدية العمرة الفرعية إحدى شركات الخدمات المُنفذة للمشروعات في المواقع التابعة للنطاق الإشرافي للبلدية بنقل ما يقارب من 200 طن من نواتج الحفر واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين حسب الأنظمة المتبعة.