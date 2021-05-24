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جامعة الأمير سطام تحدد موعد بدء القبول للمنح الداخلية للطلاب والطالبات

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الرياض - علي القحطاني - السيح (صدى):

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم، موعد بدء القبول في برنامج المنح الداخلية للطلاب والطالبات الغير سعوديين للعام الجامعي 1443هـ، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة، بدء من يوم الأحد 1 - 12 - 1442هـ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكتروني للمنح الدراسية : هنا .

وتتطلب آلية القبول للمنح الداخلية للطلاب والطالبات غير السعوديين من المقيمين ومن مواطني دول الحاصلين على الثانوية العامة من المملكة العربية ، رفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني بملف واحد بصيغة (PDF) وهي شهادة الثانوية العامة، وصورة من الإقامة، وصورة من جواز السفر لمواطني دول الخليج.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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