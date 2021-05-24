شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الأمير سطام تحدد موعد بدء القبول للمنح الداخلية للطلاب والطالبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - السيح (صدى):

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم، موعد بدء القبول في برنامج المنح الداخلية للطلاب والطالبات الغير سعوديين للعام الجامعي 1443هـ، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة، بدء من يوم الأحد 1 - 12 - 1442هـ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكتروني للمنح الدراسية : هنا

وتتطلب آلية القبول للمنح الداخلية للطلاب والطالبات غير السعوديين من المقيمين ومن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحاصلين على الثانوية العامة من المملكة العربية السعودية، رفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني بملف واحد بصيغة (PDF) وهي شهادة الثانوية العامة، وصورة من الإقامة، وصورة من جواز السفر لمواطني دول الخليج.