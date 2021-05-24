شكرا لمتابعة خبر عن الجدعان: المملكة تسعى لجمع 55 مليار دولار من برنامج التخصيص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة تسعى لجمع 55 مليار دولار من خلال برنامج التخصيص خلال الأربع سنوات المقبلة.

وقال الجدعان أن البرنامج يهدف برنامج التخصيص إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، مما يحسن من جودة الخدمات المقدمة ويسهم في تقليل تكلفتها.

ويساعد برنامج التخصيص على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ميزان المدفوعات تعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية .