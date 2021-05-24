شكرا لمتابعة خبر عن خطوات الإبلاغ عن الوثائق الرسمية المفقودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الأحوال المدنية خطوات الإبلاغ عن الوثائق الرسمية المفقودة، مثل (بطاقة الهوية الوطنية، سجل الأسرة، شهادة ميلاد المواطن، شهادة وفاة لتابعي المواطن).

وتضمنت خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة :الدخول عبر حسابك في أبشر، اختيار خدماتي، الأحوال المدنية، الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

كما تضمنت : اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة، تعبئة البيانات المطلوبة، حجز موعد إلكتروني عبر خدمة بدل فاقد، إحضار كافة المتطلبات المذكورة بتذكير الموعد.