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خطوات الإبلاغ عن الوثائق الرسمية المفقودة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الأحوال المدنية خطوات الإبلاغ عن الوثائق الرسمية المفقودة، مثل (بطاقة الهوية الوطنية، سجل الأسرة، شهادة ميلاد المواطن، شهادة وفاة لتابعي المواطن).

وتضمنت خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة :الدخول عبر حسابك في أبشر، اختيار خدماتي، الأحوال المدنية، الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

كما تضمنت : اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة، تعبئة البيانات المطلوبة، حجز موعد إلكتروني عبر خدمة بدل فاقد، إحضار كافة المتطلبات المذكورة بتذكير الموعد.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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