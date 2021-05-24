شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: استقرار جوي عام في معظم المناطق (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الاثنين، على استقرار جوي عام في معظم المناطق.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أن ذلك عدا تشكيلات من السحب التي قد يهطل منها زخات مطرية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وأشار "المسند" إلى أنه تستمر زيادة ساعات النهار بمعدل نصف دقيقة يومياً، لافتًا إلى أن غداً دخول طالع البطين وعدد أيامه 13 يوما ويقع في برج الحمل.