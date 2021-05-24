شكرا لمتابعة خبر عن توقعات بتحديد 60 ألفًا لعدد حجاج هذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت تقارير، اليوم الاثنين، عن تحديد أعداد الحجاج لحج عام 1442هـ بـ60 ألف حاج، كما يتراوح أعمار المسموح لهم بأداء الحج بين (18 - 60) عامًا، مع التأكد من خلو المرشحين للحج من الأمراض المزمنة الحادة، وإرفاق تقرير طبي يثبت أنهم بصحة جيدة ضمن متطلبات الحصول على تصريح الحج.

ويُشترط لحجاج الخارج حصولهم على كامل الجرعات من اللقاحات المعتمدة في المملكة، مع إبراز شهادة تثبت ذلك مصدقة من الجهات الصحية الرسمية في بلادهم، على ألا تقل المدة بين تلقي الجرعة الأخيرة (الثانية من لقاح ذي جرعتين والأولى من لقاح ذي جرعة واحدة) والمغادرة إلى المملكة عن 14 يومًا.

وتلزم الاشتراطات جميع حجاج الخارج بتقديم شهادة فحص "PCR" بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا، قبل 72 ساعة من موعد السفر، أما حجاج الداخل فيُشترط حصولهم على جرعة واحدة -على الأقل- من لقاح معتمد مضى على أخذها (6 - 8) أسابيع، مع الحصول على الجرعة الثانية بمجرد القبول المبدئي للحج بمدة لا تقل عن أسبوعين قبل التوجه لمناطق الحج، وعمل مسحة "PCR" تثبت خلوهم من فيروس كورونا خلال 48 ساعة قبل التوجه للأراضي المقدسة.