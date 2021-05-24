شكرا لمتابعة خبر عن طوارئ صحة الباحة تستقبل اكثر من 10 آلاف مراجع خلال الأسبوع الماضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالله الغامدي (صدى):

أصدرت صحة الباحة تقرير لأهم أرقامها خلال الاسبوع المنصرم حيث اوضح التقرير ان اقسام الطوارئ في مستشفيات المنطقة أستقبلت 10642 مراجع بينما بلغ عدد مراجعي العيادات 7278 مراجع وتم خلال الاسبوع كذلك اجراء 272 عملية فيما بلغ عدد المنومين 1895 مريض واوضح التقرير عدد المستفيدين من عيادات تطمن حيث بلغ 88498 مستفيد منذ بدء العمل فيها وحتى نهاية الأسبوع المنصرم.

ومن خلال سبعة مواقع موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة حيث ان عيادات تطمن مخصصة للمراجعين الذين يشتكون من اعراض فيروس كورونا المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة او السعال او ضيق في التنفس وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين او مخالفي نظام الاقامة.