شكرا لمتابعة خبر عن "سلامتنا بالتزامنا" في مستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الدلم حملة #سلامتنا_بالتزامنا في مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود ، والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن في عموم منطقة الرياض للحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وضرورة أخذ اللقاح للوقاية من جائحة كورونا

وأوضح فضيلة مدير عام فرع منطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات أنه إنفاذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه حفظهما الله وبمتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ عبدالرحمن السند ، فقد بادر الفرع بتفعيل الحملة والمساهمة فيها من خلال بطاقات توعوية ووقائية، تم بثها إلكترونياً عبر المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي والشاشات الرقمية مساهمةً في الجهود الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا والحد من آثارها.