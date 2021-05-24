شكرا لمتابعة خبر عن نور مكة يستعرض خدماته خلال إجازة عيد الفطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

كشف المدير التنفيذي بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكةالمكرمة الصحي الدكتور وائل الميمني أن المستشفى واصل تقديم خدماته الصحية والعلاجية خلال إجازة عيد الفطر المبارك للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام .

‏وأوضح الدكتور وائل الميمني بأنه تم إعداد خطتين خطة لشهر رمضان المبارك وخطة لإجازة العيد وتم بفضل لله نجاح الخطتين وذلك بمجهودات ‏جميع العاملين بالمستشفى حيث تضاعفت الجهود في سبيل إنجاح الخطتين وبالتعاون المثمر من جميع أقسام المستشفى والذي تحقق بفضل الله ثم بتقديم الخدمات وفق أعلى معايير السلامة وبتطبيق كافة الاحترازات الوقائية للحفاظ على سلامة الجميع .

‏من جهته أوضح نائب المدير التنفيذي الدكتور محمد شبراويشي بأن المستشفى استقبل (خلال) أول أسبوع من شهر شوال عدد4137 حالة طارئة و تم إجراء عدد91 عملية جراحية طارئة وصرف عدد6284 وصفة طبية

بالإضافة الى عمل 1001 جلسة غسيل كلوي وفحص عدد11609 عينة مخبرية .

‏قائلا الدكتور محمد شبراويشي"حرصنا في المستشفى على تقديم جميع الخدمات للمراجعين في مختلف الأوقات وخاصة أثناء الإجازات الرسمية ‏بجميع طواقمنا الطبية المؤهلة ، وما تم إنجازه خلال الأسبوع الأول من شهر شوال لهو الدليل على هذا الحرص فسلامة المراجعين وزوار بيت الله الحرام تعد من أولى الأولويات لدينا "