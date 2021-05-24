تنبيهات الأرصاد: سحب وأمطار رعدية وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة.. الإثنين

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتشكل سحب رعدية ممطرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق مكة المكرمة «أضم، الطائف، العرضيات، ميسان» والباحة «المندق، بلجرشي، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، بني حسن، فرعة غامد الزناد» وعسير «بلقرن، أبها، أحد رفيدة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، محايل» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

كما تؤثر الأمطار الرعدية على عسير «الحرجة، سراة عبيدة، طريب، ظهران الجنوب، أبها، خميس مشيط» ونجران «بدر الجنوب، حبونا، نجران، يدمة» .

فيما تشهد «الخرمة، الموية، تربة، رنية» بمكة المكرمة و«الحناكية، المدينة المنورة، بدر» بمنطقة المدينة المنورة و«الغاط، المجمعة، حريملاء، شقراء، الدوادمي، الزلفي، العاصمة الرياض» بمنطقة الرياض و«قرية العليا، الخفجي، النعيرية، حفر الباطن» بالمنطقة الشرقية، تشهد رياحًا نشطة وتشكل سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على منطقة القصيم «الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء».