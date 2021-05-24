بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم إجراء قرعة لدفع حساب الفاتورة

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور الشيخ سعد الخثلان، حكم إجراء قرعة إجبارية بين عدة أشخاص لدفع حساب الفاتورة.

وقال الشيخ الخثلان، عبر تويتر، إنه إذا كان ذلك عن طيب أنفسهم وأنهم يتدافعون لدفع حساب الفاتورة، فيعد ذلك نوعًا من الاقتراع بينهم لمعرفة من يحاسب، ولا بأس به.

وأضاف أنه إذا كان إجراء القرعة عن عدم اختيار منهم لذلك، أو عدم طيب خاطر، وكان عن إجبار أحدهم ليقوم بدفع الحساب، فهذا لا يجوز؛ لأن الأصل أن يتقاسم الجميع دفع حساب الفاتورة، إلا إذا قام أحدهم بالتطوع لدفعها عن طيب نفس.

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