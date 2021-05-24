أخبار السعودية اليوم.. توضيح من «الصحة» حول الفطر الأسود.. و3 أسباب وراء قرار مكبرات المساجد

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، حيث نفت وزارة الصحة ما يشاع عن ارتباط إصابات كورونا بالفطر الأسود، كما أكدت على عدم رصد أي حالات للفطر الأسود بين المصابين بفيروس كورونا داخل المملكة، وإلى التفاصيل:

مباحثات سعودية - بريطانية حول المستجدات الإقليمية والدولية

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، مع وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني جيمس كليفرلي، المستجدات الإقليمية والدولية، وقالت وزارة الخارجية، إن اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة اليوم، استعرض المسؤولان خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الصحة: لا علاقة للفطر الأسود بـ«كورونا».. وحالة وحيدة ينتقل فيها للجسم

أكد الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خلال مؤتمر مستجدات كورونا، عدم الارتباط بين الفطر الأسود وفيروس كورونا، مؤكدًا عدم رصد أي حالات للفطر الأسود بين المصابين بفيروس كورونا داخل المملكة، وقال إن البعض يعتقد أن الفطر الأسود هي سلالة أو نوع أو يرتبط بفيروس كورونا وهذا غير صحيح فهو ليس فيروسًا، وإنما هو في فطر موجود في البيئة والطبيعة والتربة ولا يعتبر مسببًا لمرض بشكل مباشر أو ينتقل بشكل مباشر إلا في حالة العدوى الانتهازية، موضحًا أدجن العدوى الانتهازية هي أن يكون الشخص مصابًا بمرض مزمن ومضاعفات متأخرة تسبب له اضطراب وخلل في مناعة الجسم بشكل كبير في مراحل متأخرة تبدأ العدوى الانتهازية بأن تنتهز على الجسم وتصيبه بمرض إضافي فوق المرض الأساسي الموجود لديه وتتدهور الحالة الصحية بسبب ذلك.

«الصحة» تنفي إلغاء جرعة كورونا الثانية وتكشف إمكانية تناول لقاحين مختلفين

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعال، صحة ما يثار إلغاء الجرعة الثانية من لقاحات كورونا، مؤكدًا أنه تم تأجيلها وفقًا للدراسات والتوصيات، موضحًا أنه عند استئناف إعطاء الجرعة الثانية من لقاحات كورونا ستكون من نفس نوع الجرعة الأولى، مشيرًا إلى أن جميع اللقاحات متوفرة بشكل كافٍ في السعودية.وأشار إلى أن وزارة الصحة، تتابع الدراسات حول إمكانية تلقي جرعتين مختلفتين من لقاحات كورونا، مؤكدًا أنه. حتى الآن ذلك ليس الخيار الأمثل، بل إنه حسب التوصيات ستكون الجرعة الثانية من نفس الجرعة الأولى.

وكيل «الصحة»: الفطر الأسود يتسبب في حالات نادرة بعدوى انتهازية

نفى وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبد الله عسيري صحة ما يشاع عن ارتباط إصابات كورونا في البحرين بالفطر الأسود، وقال وكيل وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الفطر الأسود موجود في الطبيعة، مشيرًا إلى أنه يتسبب في حالات نادرة بعدوى انتهازية في المصابين بأمراض شديدة وليس له علاقة مباشرة بكوفيد-19.

أستاذ بـ«العالي للقضاء»: 3 أسباب وراء قرار الشؤون الإسلامية بشأن مكبرات المساجد

كشف عضو هيئة التدريس بـ«المعهد العالي للقضاء»، الدكتور عمر العمر، أسباب قرار وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بقصر استخدام مكبرات الصوت على الأذان والإقامة فقط، وقال إن القرار يستهدف عدم التشويش بين المساجد القريبة من بعضها البعض، وكذلك عدم إزعاج المرضى المتواجدين في منازلهم، وكذلك الأطفال الذين لا تجب عليهم الصلاة، مشيرًا إلى أن التعميم صائب، وجاء متوافقًا مع الأدلة الشرعية والمصالح المرعية، ولا يستطيع أحد أن يزايد على اهتمام المملكة بالشعائر الإسلامية ومنها فريضة الصلاة.

عضوان بـ«كبار العلماء»: قرار «مكبرات الصوت» حكيم.. ويمنع إزعاج المرضى

كشف عضوان بهيئة كبار العلماء عن أسباب قرار وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الصادر اليوم الأحد، بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد والجوامع على رفع الأذان والإقامة، وبثت الوزارة مقطع فيديو، قال خلاله الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى: المكبرات الخارجية لا داع إلى فتحها وقت الصلاة، والأفضل عدم تشغيلها بعد الإقامة.. وقد يكون في ذلك (تشغيل المكبرات) إزعاج للمرضى وعدم إراحة البعض، فضلاً عن التشويش الذي يحدث بين المساجد، أما الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، قال: قراءة الإمام عبر المكبرات الخارجية غير مشروع، ولم يكن هذا موجودًا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا من بعده، وإنما هو أمر حادث، لافتًا إلى أنه "يترتب على ذلك من مفاسد".

«الداخلية»: عقوبة التجمعات المخالفة تصل لـ100 ألف ريال والإحالة للنيابة

قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال شلهوب، إن العقوبات المقررة على التجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سببًا مباشرًا لتفشي الفيروس.

الداخلية: بدءًا من 22 ذي الحجة.. التحصين شرط لدخول أي نشاط أو مناسبة أو منشأة

قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال شلهوب، إن العالم لا يزال يكافح لكبح جماح فيروس كورونا, وأن المملكة ليست بمعزل عن ذلك، منوهاً بجهود حكومة المملكة في الحد من انتشار الوباء الذي يستوجب من الجميع الالتزام والحفاظ على الأرواح والمكتسبات التي تحققت، وقال: «بناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة، تقرر ما يلي: اشتراط التحصين – المعتمد من وزارة الصحة – ابتداءً من يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442هـ، وذلك فيما يتعلق بدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، ودخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، ودخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، ودخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، واستخدام وسائل النقل العامة.

قرض سعودي لتطوير مستشفيات «القصر العيني» المصرية

يشارك "الصندوق السعودي للتنمية" في مشروع تطوير مستشفيات "قصر العيني" التابعة لجامعة القاهرة المصرية بقرض قيمته 120 مليون دولار، وفي بيان لها، ذكرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة المصرية، القاهرة، أن "الصندوق السعودي للتنمية" يشارك في تمويل "مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني"، بقرض يبلغ 120 مليون دولار.

«الأرصاد» عن طقس الإثنين: أمطار رعدية وسماء غائمة جزئيًا على بعض المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، الإثنين، وقال مركز الأرصاد، في بيان صادر عنه، إن مرتفعات نجران، وعسير والباحة تتأثر بهطول أمطار رعدية تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، كما توقع مركز الأرصاد سماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

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