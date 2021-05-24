بالصور.. وزير الصناعة يقوم برحلة خاصة إلى جازان ويدعو لزيارتها

توقع وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف، بمستقبل واعد لقطاع السياحة في المملكة، داعيًا إلى زيارة منطقة جازان التي قام برحلة خاصة لها.

وقال الخريف، عبر حسابه على تويتر، «استمتعت برحلة خاصة قضيتها بمنطقة جازان الغنية بتراثها، والجميلة بأهلها، وبطبيعتها السياحية الفريدة من أعالي جبالها إلى جزرها مرورًا بضفاف أوديتها العطرية التي تجعلنا متفائلين بمستقبل واعد للقطاع السياحي».

وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية، إلى أن منطقة جازان قيمة سياحية تستحق أن تُروى للعالم».

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