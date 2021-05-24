الشركة التعاونية: يمكن تمديد وثيقة تأمين كورونا لمدد إضافية وبالتكلفة نفسها

أوضحت الشركة التعاونية للتأمين، أنه يمكن تمديد وثيقة تأمين السفر الخاصة بكورونا، لمدد إضافية، بالتكلفة نفسها ومدة الوثيقة الأولى.

وذكر حساب «وحدة عناية العملاء» التابع للشركة التعاونية، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «رسوم التأمين 375 ريالًا شاملة جميع المصاريف الإدارية والرسوم الضريبية للفرد الواحد، خلال مدة الوثيقة البالغة 30 يومًا».

وتابعت الشركة التعاونية للتأمين أنه «في حال التمديد يتم احتساب 375 ريالًا عن كل 30 يومًا».

من جهة أخرى، أوضحت الشركة أن تأمين (كوفيد-19) متاح للمواطنين السعوديين للسفر خارج المملكة، وأنه إلزامي للفئات التي تقل أعمارها عن 18 عامًا.

اقرأ أيضًا:

«التعاونية»: تأمين كورونا للسفر لا يغطي فحص الفيروس في بلد «الوجهة»

مجلس الضمان الصحي: تأمين السفر غير إلزامي على العمالة المنزلية