صندوق هدف يُعدد مزايا خدمة الإرشاد المهني عن بُعد

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» مزايا وأهمية خدمة الإرشاد المهني عن بُعد والتي تساعد علي معرفة مهارات السوق العمل ومتطلباته المستقبلية.

وقال صندوق هدف عبر حسابه الرسمي علي موقع «تويتر» إن خدمة الإرشاد المهني توفر جلسات تطوير لكل شرائح المستفيدين (طلاب المدارس، طلاب الجامعات، الباحثين عن عمل، والموظفين).

كما تساعد الخدمة علي رفع مستوي المعرفة للميول والقدرات الذاتية للمستفيدين وربطها بجميع التخصصات والمهن ومساراتها واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلي رفع مستوي الخدمات المقدمة في الإرشاد المهني لشرائح المستفيدين.

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