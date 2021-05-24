أمريكا: السعودية تدعم حل الأزمة اليمنية بشكل سلمي

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن موقف المملكة العربية السعودية في الأزمة اليمنية واضح، وهو دعم الحل السلمي، لافتًا إلى أن إيجاد حل شامل للنزاع في اليمن على رأس أولويات واشنطن.

وتعهد وزير الخارجية الأمريكي بمواصلة العمل مع الشركاء والحلفاء لإحلال السلام في اليمن، قائلاً: تقدر أمريكا التزام الحكومة اليمنية بإيجاد حل سلمي في البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي دعم جهود الرياض للتوصل إلى حل سياسي في اليمن.

وشدد في بيان على أهمية تنفيذ بنود المبادرة المتضمنة وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة وإعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية.

وفي 22 مارس الماضي، أعلن وزير الخارجية ، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن. وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد، تحت إشراف الأمم المتحدة".

إلى ذلك أضاف أن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي، وسيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".

وحصدت تلك المبادرة ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً. كما أثنت الأمم المتحدة على تلك الخطوة. وقال المتحدث باسمها، فرحان حق، إن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية، التي تتسق مع جهود الأمم المتحدة.