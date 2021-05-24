شكرا لقرائتكم خبر عن 1.3 مليون مستفيد من "تأكد" بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّمت مراكز "تأكد" في المنطقة الشرقية خدماتها لأكثر من 1.320.000 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراض، أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس "كورونا" من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).

كما أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.