شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - التحالف : المليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.

- التحالف: استمرار تهديد الحوثي لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بأن التحالف تمكن من إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ لميليشيا الحوثي بجنوب البحر الأحمر.

وأضاف التحالف إلى أن الحوثي لا يزال يستمر في تهديده لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وأكد التحالف إلى الن الميشيا تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.