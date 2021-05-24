تنبيه من رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية وبدر.

وبين المركز أن الحالة تبدأ – بمشيئة الله تعالى – الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على مناطق ( نجران، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة) فيما تكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم، الرياض ،الشرقية).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وتكون شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.



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