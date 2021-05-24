ارتفاع أسعار النفط وتعويض بعض خسائر الأسبوع الماضي 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24

متابعات الخليج 365 - متابعة

عوضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعض خسائر الأسبوع الماضي، إذ لاحت في الأفق عقبة محتملة أمام إحياء اتفاق 2015 النووي مع إيران، الذي قد يضيف المزيد من إمدادات النفط، قبل استئناف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، هذا الأسبوع.

خام برنت

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس (آذار) 38 سنتاً بما يعادل 0.6% إلى 66.82 دولاراً للبرميل، ولخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.96 دولاراً للبرميل، بزيادة 38 سنتاً أو 0.6%.

وتراجعت أسعار النفط في الأسبوع الماضي بعد أن قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات عن قطاعات النفط، والبنوك، والشحن” في بلاده.

وقال محللون من “إيه.إن.زد” في مذكرة اليوم: “إنتاج النفط الإيراني ارتفع في الأشهر الأخيرة، على الأرجح توقعاً لرفع العقوبات”.

اتفاق المراقبة

لكن رئيس البرلمان الإيراني قال الأحد، إن اتفاق المراقبة الذي استمر 3 أشهر بين طهران ووكالة الطاقة النووية، انتهى، وأن حصول الوكالة على صور من داخل بعض المواقع النووية الإيرانية سيتوقف.

وقال دبلوماسيون أوروبيون في الأسبوع الماضي إن الإخفاق في الاتفاق على تمديد اتفاق المراقبة سيسبب أزمة للمحادثات غير المباشرة الأوسع نطاقاً بين واشنطن وطهران لإحياء الاتفاق النووي.

وقال محللون من غولدمان ساكس: “حتى مع استئناف محتمل للصادرات الإيرانية، فإن بواعث ارتفاع أسعار النفط لا تزال قائمة بسبب زيادة الطلب العالمي على اللقاحات”.

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