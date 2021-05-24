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السفارة في الأردن تنوه بموعد اللقاء المعتاد مع السفير

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24

السفارة في الأردن تنوه بموعد اللقاء المعتاد مع السفير

متابعات الخليج 365 - الرياض

نوهت سفارة المملكة العربية في الأردن بموعد اللقاء المعتاد مع السفير بمقر السفارة.

موعد اللقاء

وقالت السفارة، بيان لها: “تود السفارة أن تعلن لمواطنيها الكرام، عن موعد اللقاء المعتاد مع سعادة السفير، بمقر السفارة ابتداءً من الساعة الواحدة من ظهر كل يوم اثنين”.

التعليمات والاحتياطات

وتؤكد على أهمية الأخذ بالتعليمات والاحتياطات التي أعلنت عنها الجهات المختصة في الأردن الشقيق لمواجهة ، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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