السفارة في الأردن تنوه بموعد اللقاء المعتاد مع السفير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

نوهت سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن بموعد اللقاء المعتاد مع السفير بمقر السفارة.

موعد اللقاء

وقالت السفارة، بيان لها: “تود السفارة أن تعلن لمواطنيها الكرام، عن موعد اللقاء المعتاد مع سعادة السفير، بمقر السفارة ابتداءً من الساعة الواحدة من ظهر كل يوم اثنين”.

التعليمات والاحتياطات

وتؤكد على أهمية الأخذ بالتعليمات والاحتياطات التي أعلنت عنها الجهات المختصة في الأردن الشقيق لمواجهة كورونا، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة.

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