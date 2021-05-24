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شكرا لقرائتكم السفارة في الأردن تنوه بموعد اللقاء المعتاد مع السفير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24
وتؤكد على أهمية الأخذ بالتعليمات والاحتياطات التي أعلنت عنها الجهات المختصة في الأردن الشقيق لمواجهة كورونا، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة.
السفارة في الأردن تنوه بموعد اللقاء المعتاد مع السفير
متابعات الخليج 365 - الرياض
نوهت سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن بموعد اللقاء المعتاد مع السفير بمقر السفارة.
موعد اللقاء
وقالت السفارة، بيان لها: “تود السفارة أن تعلن لمواطنيها الكرام، عن موعد اللقاء المعتاد مع سعادة السفير، بمقر السفارة ابتداءً من الساعة الواحدة من ظهر كل يوم اثنين”.
التعليمات والاحتياطات
وتؤكد على أهمية الأخذ بالتعليمات والاحتياطات التي أعلنت عنها الجهات المختصة في الأردن الشقيق لمواجهة كورونا، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة.
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