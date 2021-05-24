الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24

إحباط هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل الحوثي جنوب البحر الأحمر

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل المليشيا بجنوب البحر الأحمر.

تهديد خطوط الملاحة

وندد التحالف باستمرار تهديد المليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وأوضح التحالف أن المليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة.

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