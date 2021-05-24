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حريق بشقة سكنية في جدة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24

حريق بشقة سكنية في جدة

متابعات الخليج 365 - جدة

باشرت فرق الدفاع المدني، صباح اليوم الاثنين، إخماد حريق في شقة سكنية في حي الواحة شمال شرق جدة.

السيطرة على الحريق

حريق بشقة سكنية في جدة - متابعات الخليج 365

وتمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة من السيطرة على الحريق بعد تلقيها بلاغًا عن الحريق الذي حدث بشقة سكنية في الطابق الثالث بأحد العقارات بالحي.

لا وجود لإصابات

ولم يكشف الدفاع المدني عن وقوع أي إصابات ناتجة عن الحريق، فيما تمت السيطرة على الحريق ولله الحمد.

حريق بشقة سكنية في جدة - متابعات الخليج 365 حريق بشقة سكنية في جدة - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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