حريق بشقة سكنية في جدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-24

متابعات الخليج 365 - جدة

باشرت فرق الدفاع المدني، صباح اليوم الاثنين، إخماد حريق في شقة سكنية في حي الواحة شمال شرق جدة.

السيطرة على الحريق

وتمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة من السيطرة على الحريق بعد تلقيها بلاغًا عن الحريق الذي حدث بشقة سكنية في الطابق الثالث بأحد العقارات بالحي.

لا وجود لإصابات

ولم يكشف الدفاع المدني عن وقوع أي إصابات ناتجة عن الحريق، فيما تمت السيطرة على الحريق ولله الحمد.



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