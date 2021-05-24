شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من أبشر بشأن مدى إمكانية تسجيل المولود إلكترونيًا والمدة المحددة للتسجيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية أنه يمكن تسجيل المولود إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة فروع الأحوال المدنية.

وأوضحت أنه في حال إتمام تسجيل المولود إلكترونيا بنجاح يتم التالي: حصول حديثي الولادة على سجل مدني تلقائيا، وتحديث بيانات سجل الأسرة بإضافة المولود، ثم إرسال رسالة نصية تحتوي على تفاصيل تسجيل المولود، وأخيرًا توصيل شهادة الميلاد وسجل الأسرة المحدث عبر (واصل).

وأضافت أنه إذا كانت بيانات الطفل حديث الولادة المعروضة غير صحيحة فيجب عدم إكمال إجراءات الخدمة ومراجعة المستشفى لتصحيح البيانات الخاطئة، لافتة إلى أنه في حال التسجيل بعد تجاوز 30 يومًا من تاريخ الولادة سيتم احتساب غرامة تأخير.

ومن ناحية أخرى ، قالت إنه يتم إسقاط العمالة المنزلية آليا (خرج ولم يعد)، بعد مرور 6 أشهر من انتهاء صلاحية التأشيرة، أو من خلال رفع طلب من خلال خدمة (واصل) بعد مرور 30 يوما من انتهاء التأشيرة.

وأكدت أن خدمة تفويض المركبات متوفرة في منصة أبشر، من خلال الدخول إلى "إدارة المركبات"، واختيار المركبة مصدر التفويض

جاء ذلك ردا على أبرز الأسئلة الأكثر استفسارًا من قبل المستفيدين حول خدماتها.