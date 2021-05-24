شكرا لمتابعة خبر عن مستشار بالجمعية الطبية البيطرية السعودية يقترح طرد الكلاب بالموجات الصوتية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اقترح المستشار العلمي في الجمعية الطبية البيطرية السعودية، الدكتور وائل الديب، استخدام تقنية الموجات الصوتية في طرد الكلاب الضالة.

وأكد الديب أن هذه التقنية آمنة إلى حد ما، حيث تُستخدم فيها موجات صوتية ذات طاقة منخفضة، مشيرا إلى أنها لا تحل المشكلة لكنها جزء من الحل، بحسب الوطن.

ودعا الديب أمانات المناطق لاستخدام هذه التقنية كجزء من حل أزمة الكلاب الضالة التي تمثل خطرا على المارة في الشوارع ولا سيما الأطفال.