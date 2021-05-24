شكرا لمتابعة خبر عن السبر يكشف مدى إلزام صاحب المنشأة بمكافأة نهاية الخدمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف أستاذ الفقة المقارن سعد السبر، عن ما إذا كان صاحب المنشأة ملزما بدفع مبلغ مكافأة نهاية الخدمة لموظفيه أم لا.

وقال السبر خلال برنامج "يستفتونك" إن كل شيء نص عليه العقد والنظام فهو ملزم شرعًا ونظامًا، مشيرًا إلى أن العقود والأنظمة نصت على ذلك البند، والشريعة تقره، لأنه لا يخالف الشرع.

وأكد أن ما اتفق عليه الطرفان ورضيا به وغير مخالف للشرع، فهو مشروع، مشيرا إلى أن النظام نص على ضرورة حفظ الحقوق.