شكرا لمتابعة خبر عن صاحب العمل ملزم بتكاليف حجر العمالة المنزلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر عن صدور قرار يلزم صاحب العمل بتكاليف الحجر الصحي للعمالة المنزلية عند قدومهم إلى المملكة.

ووفقا لذلك القرار فلن تتحمل الشركات والمكاتب أي تكاليف حتى لو كانت العقود قبل تاريخ قرار فرض الحجر الصحي، بحسب الوطن.

يذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت عن فرض الحجر على جميع القادمين إلى المملكة، باستثناء المواطنين والمواطنات، والمحصنين والوفود الرسمية ومن يحملون تأشيرة دبلوماسية والدبلوماسيين وعائلاتهم، ومن يمتلك وثيقة تأمين صحي سارية معتمدة من الجهات الصحية في المملكة تغطي العلاج من فيروس كورونا.