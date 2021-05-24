شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق البرامج المساندة لعام 1442 هـ في تقني الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نهله بنت محمد النفيعي (صدى):

أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض استعداداتها لإنطلاق البرامج المساندة للعام التدريبي ١٤٤١-١٤٤٢هـ والتي قد بدأت هذا الأحد الحادي عشر من شوال ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢١م.

حيث شملت خطة البرامج المساندة لهذا العام البرامج العامة و التخصصية بالإضافة إلى البرامج الأساسية للمدربين، وقد بلغ عددها ١١١ برنامجا تدريبياً موجهة لمنسوبي المؤسسة من الكادر الإداري والفني والتدريبي ضمن منطقة الرياض. وقد أكملت الإدارة استقطاب جميع منفذي البرامج.

تمتد خطة البرامج لهذا العام على مدى أسبوعين، سيتم تنفيذ ٥١ برنامجاً منها خلال هذا الأسبوع بطاقة استيعابية من ٤٥ إلى ٥٠ متدرب. وتتراوح مدة البرنامج الواحد من ٣ الى ٤ ايام، يتاح للملتحق بالبرنامج إجراء عملية التقييم للبرنامج ومن ثم استصدار شهادة الحضور.

وأكد مدير عام الإدارة أ.عبدالرحمن المقبل أن الإدارة قد استكملت كافة الاستعدادات لانطلاق البرامج المساندة لهذا العام في موعدها، وقد روعي في ذلك تحقيق أعلى معايير الجودة من استقطاب المنفذين من ذوي الكفاءة العالية سواءً من داخل المؤسسة أو خارجها وكذلك إنهاء معالجة كافة طلبات الالتحاق من منسوبي التدريب التقني في منطقة الرياض ووضع خطة للتقييم المستمر لتنفيذ تلك البرامج بما يضمن رفع مستوى جودة التدريب وتحقيق الأهداف من تلك البرامج وهي اكتساب الملتحقين بها للمعارف والمهارات التي تساعدهم في آداء أعمالهم بكفاءة عالية.

كما تمنى سعادته للجميع التوفيق والسداد سواءً منسوبي المؤسسة من الكادر الإداري والفني والتدريبي أو المتدربين والمتدربات حيث تتزامن البرامج المساندة المخصصة لهم مع تلك المخصصة للمنسوبين.

انتهى